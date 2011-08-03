еженедельник Пятница

Долгое время мы знакомили вас и продолжаем знакомить с нашими именитыми "островитянами", - пришло время выбирать. Ведь мы умеем это делать, правда?!
Звание Почетного Робинзона, народную славу и любовь ПЯТНИЦЫ в качестве подписки на год получит наиболее достойнейший по вашему выбору. Голосовать можно у нас на сайте, письмом в почту, по телефону или в редакции. Участники голосования имеют право высказаться и рассчитывать быть услышанными по любому поводу нами и претендентом.
Дорогие земляки!
Долгое время мы знакомили вас и продолжаем знакомить с нашими именитыми "островитянами", - пришло время выбирать. Ведь мы умеем это делать, правда?!
Пока тебя нет дома
Кому как, но для меня, посетившего на этой неделе джазовый фестиваль во Львове, именно это событие и стало главным. Бесконечно пошлым на его фоне выглядят основные темы «ПЯТНИЦЫ» - постоянные «суперечки» украинской власти со своим народом. Летний зной и за годы накопленная усталость от публикаций ответов на письма в Утиное взяли за горло. И вот очередной День украинского журналиста - мечтателя о личном автомобиле, даже телевизор называющего "коробкой передач" - провел в дороге и в отрыве от новостей. Я был в этом городе впервые, и если подумать над вопросом «почему», то вероятнее - по причине транспортных неудобств: долго, душно - или дорого. Продолжить чтение статьи...
Неполный вперед!
Мир сошел с ума, граждане. Ну не весь, а регионально двинулся. Невозможно в рамках нескольких тысяч знаков описать состояние ничего не подозревающих киевлян, узревших «средь шума городского» и в неподобающей моменту, уличной суете, Виктора Федоровича. Гарант-батюшка в простом партикулярном платье, инкогнито, пошел посмотреть, как народ празднует. Долго оставаться незамеченным не удалось, после нескольких минут первое лицо государственной власти было окружено негосударственными лицами, представляющими ее источник. Тут же посыпались злободневные вопросы: как можно так необдуманно без сопровождения выйти на улицу, почему не перекрыто движение, куда смотрит правительство и администрация? Пораженные скромностью Президента случайные прохожие, как могли, выражали полное одобрение нынешним курсом. Продолжить чтение статьи...
День Межигорья
Анна Герман, советник президента
- Что произошло возле резиденции президента в День журналиста?
Председатель сельсовета Новых Петровцев Киевской области Родион Старенький обратился в суд с ходатайством запретить акцию протеста движения "Стоп цензуре!" под Межигорьем 6 июня. Глава сельсовета почему-то решил, что может подать в суд... Хотел выслужиться перед президентом. Сам Виктор Янукович услышал об этом уже после всех событий. Если бы знал, то сказал, что журналисты являются журналистами: им запретишь - они придут контролировать... Придут с камерами, и выйдет еще хуже. Продолжить чтение статьи...
Учитесь да обрящите
Знакомьтесь: Иван Федорович Прокопенко, наш главный педагог!
А что, уважаемый читатель, слабо продлить отведенное на земле время безмерно, находясь при этом в прекрасной поре созидания?
Не надеясь на прямой и скорый ответ, сообщаю: есть варианты. Бесталанные, но денежные особи могут попробовать методы профессора Преображенского, для остальных есть иные примеры. Плодите детей своих или становитесь учителем. Продолжить чтение статьи...
Дорога в Европу
В условиях, когда качественный асфальт в Харькове появляется только в коммерчески выгодных местах, а многие водители «права купили, а ездить не купили», особо мнительным лучше вообще не выходить из дому. Александр Ситенко, президент общественной организации «Общество участников движения», рассказал о проблемах безопасности на дорогах, особенностях развития велодвижения в Харькове и о способах, которые могут приблизить водителей и пешеходов к европейской культуре поведения.
Александр Ситенко рассуждает о значении проблемы гибели людей на дорогах: «Автомобильно-транспортная травма – это очень серьезная вещь. Это не только переломы костей, это тот психологический стресс, который потом очень долго не проходит. Потому это проблема должна стать предметом заботы всего общества». ООН объявила о начале десятилетия безопасности дорожного движения, 11 мая эта программа стартовала во всем мире, и Украина также присоединилась к ней. Александр Ситенко считает эту программу ценной прежде всего потому, что она несет в себе мировую методологическую базу, и мы для решения этой проблемы сможем использовать опыт, накопленный по всему миру. Продолжить чтение статьи...
Моя милиция меня стережет
На этой неделе произошло практически уникальное событие– прямо в зале суда отпустили обвиняемых в убийстве сразу троих человек. Харьковский апелляционный суд заявил: их подставили следователи.
В феврале 2009 года в районе Героев Труда были найдены трупы двух мужчин и пожилой женщины со множественными ножевыми ранами. Через несколько дней областное МВД отрапортовало: подозреваемые задержаны. Мол, Александр Макаров и Дмитрий Дорофеев, ранее судимые наркоманы со стажем, действуя в сговоре, убили и ограбили одного человека, а еще двоих «убрали» как свидетелей. Вещественные доказательства –окровавленные ножи и одежду - удачно дополнили признательные показания самих обвиняемых. Дело было передано в суд, но там рассыпалось.
Слово и дело
Нынешние «борцы с фашизмом» ничуть не похожи на тех, прежних — стриженых мальчиков с одной винтовкой на троих. Им и в голову не придет надеть гимнастерку или сменить обожаемый «Бентли» на Т-34. Да и ППШ теперь не в чести — стреляют только цитатами. Оно и к лучшему: доверь таким автоматы — враг бы в Тихом океане сапоги полоскал…
Впрочем, одного из «борцов» (см. «Пятница», № 18, с. 4) стоит поблагодарить. За творческий подход к избитой теме. Традиционный ряд «страшилок»: «Галичина», Степан Бандера — он взял и разбавил колоритной фигурой Николая Михновского, не только земляка, но и… коллеги. Тот ведь тоже был избранником харьковчан. Правда, не в Раде заседал — в Городской думе. Кто бы мог подумать, что у слобожанского фашизма столь глубокие корни!
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Як тебе не любити, Харкове мій
Никакой политики – только закон!
Уже какую неделю подряд чиконутых от событий в Украине «политголиков» Киев не отпускает. Понятно, что всегда главные новости развиваются со столицы. Но, когда они там и остаются, притом только на бумаге, да еще и надолго – значимость их становится подозрительной. Вот уже и президент Янукович озадачился… На заседании координационного совета по подготовке к празднованию 20-летия независимости президент отметил, мол, ежедневная работа власти должна создавать соответствующий общественный климат по всем направлениям. "Та критика, которой переполнены сегодня все каналы, средства массовой информации, - это хорошо, несмотря на то, что нам постоянно указывают, что у нас нет свободы слова. Продолжить чтение статьи...
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